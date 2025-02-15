Коробочка для записок-валентинок появилась в начале недели в школе 1557:

«14 февраля — день дарения книг. Оставить записку близкому человеку можно в нашей коробочке, а также, по желанию, можете положить рядом книгу, которую хотите подарить дорогому вам человеку», пишут организаторы акции в канале Инсайдер «Школы старшеклассников» и обещают сегодня утром разнести все записки адресатам.

Будут ли разносить книги, не уточняют.

Похожим образом совмещают два события зеленоградские библиотеки и проводят «День влюбленных в книги». Библиотекари подобрали интересные книги и завернули их в крафт — это проверенная временем классика, современная проза, нон-фикшн, поэзия. С 14 по 16 февраля можно подойти и получить свою книгу-сюрприз. В акции участвуют библиотеки в корпусах 232, 401, 607А, 1106, 2008 и «Творческий лицей» в корпусе 813.

Расскажите, как отметили День всех влюбленных/День книгодарения вы лично, на работе, в вузе или школе.