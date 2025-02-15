Работы закончат в конце 2025—начале 2026 год, заявил мэр Собянин в ходе осмотра работ по реконструкции здания вокзала, на который многие зеленоградцы приезжают на электричках.

В августе прошлого года здание вокзала закрыли на реконструкцию. Во-первых, для создания комфортных условий для пассажиров. Во-вторых, для интеграции вокзала в существующий городской транспорт, включая организацию новых выходов и входов на станции метро. В частности, на метро можно будет пересесть в едином тёплом контуре, не выходя на улицу.

Площадь пространств для ожидания будет увеличена более чем в три раза: — Первый этаж будет ориентирован на быстрый проход к платформам, там появятся сопутствующие сервисы, детская игровая зона, комната матери и ребенка, медпункт — Второй и третий станут пространствами для ожидания с зонами отдыха, кафе и ресторанами, библиотекой и коворкингом — На цокольном этаже будут находиться торговые площади и камеры хранения багажа.

Будущие интерьеры вокзала смотрите на картинках.