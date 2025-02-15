Водитель «Опеля» подъехал к пункту взимания платы, после развернулся и продолжил движение по полосе встречного движения, где столкнулся в лоб с автомобилем «Шкода». Оба водителя и пассажир «Шкоды» погибли на месте, сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло в четверг около 14:40 на 51-м километре М-11 — это уже после ЦКАД в сторону Солнечногорска.



