Оказалось, что три шлагбаума (два на улице Ленина и один на улице Советской) размещены незаконно, решили на прошлой неделе в комиссии по самострою.



Владелец торгового центра — ООО «ЗТК» — должно до сегодняшнего дня подтвердить законность установки шлагбаумов или демонтировать их к следующей среде. Иначе шлагбаумы уберут принудительно.

Шлагбаумы со стороны улицы Ленина стоят как минимум 15 лет, со стороны Советской шлагбаум появился относительно недавно, но въезд был закрыт тоже как минимум с 2010 года, просто вместо шлагбаума использовали проволоку. Как получилось, что инспекция по недвижимости не замечала всё это время незаконные шлагбаумы, непонятно.