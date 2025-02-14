Отчитываясь об итогах работы за прошлый год, начальник зеленоградского ГИБДД Василий Гришин нашел один значимый показатель, изменившийся в лучшую сторону — снизилось число погибших в ДТП с 6 до 3 человек. Но это просто возврат к показателям прошлых лет. А каждый погибший — это провал всех причастных к организации дорожного движения.

Гришин отметил, что два из трёх ДТП со смертельным исходом произошли по вине пьяных водителей. Поэтому теперь поиск пьяных водителей станет первостепенной задачей для ГИБДД. Гришин призвал зеленоградцев сообщать о пьяных за рулем непосредственно в их службу: позвонить по телефонам 8-499-733-0344, 8-499-733-0410 и сказать модель, марку, цвет машины под управлением пьяного водителя, а также куда примерно она едет.

Если с погибшими «положительная динамика», то число пострадавших в ДТП стало больше — 144 человека (+12%). Гришин говорит, что рост «незначительный», будто 15 «дополнительных» человек, получивших ранения из-за плохой организации дорожного движения, это просто цифры в отчёте, а не живые (к счастью) люди.

Основные виды ДТП с пострадавшими — столкновения и наезды на пешеходов. То есть именно те, которые отличаются тяжестью последствий. Свой вклад в статистику внесли и ДТП с самокатами — наезды на пешеходов, столкновения с машинами и т. п. При этом восемь ДТП произошли, когда дети незаконно взяли самокаты в прокате и попали на них в аварию. С этого сезона обязательное подтверждение возраста должно исключить такие ДТП.