Мы нашли: тематические эклеры в кофейне «Между строк», капкейки и «картошку» на палочке в Ruma's и просто сердце в ресторане «Никольский», а кофейня «Бублик» сделала беспроигрышные стаканчики для кофе.

Если вы знаете другие оригинальные предложения к 14 февраля, присылайте их в комментарии.



