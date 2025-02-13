Мы нашли: тематические эклеры в кофейне «Между строк», капкейки и «картошку» на палочке в Ruma's и просто сердце в ресторане «Никольский», а кофейня «Бублик» сделала беспроигрышные стаканчики для кофе.
Если вы знаете другие оригинальные предложения к 14 февраля, присылайте их в комментарии.
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