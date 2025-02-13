«Что надо делать и из чего надо делать, чтобы перила превратились в такое позорище, как на Михайловском пруду?», — возмущается местный житель.

Сейчас поручни и балясины из нержавейки в пятнах ржавчины, особенно сильно заметно в местах сварки. В прошлом году суд по иску «Жилищника» обязал подрядчика заменить ржавые перила из нержавеющей стали, так как экспертиза установила, что причина коррозии — заводской брак, но ржавые перила никуда не делись. Те ли это перила или какие-то другие, пока непонятно — спросим в префектуре и вернемся с ответом.

После благоустройства бульвара в 15-м микрорайоне с ограждениями и поручнями сразу что-то пошло не так. Металлическое ограждение вокруг самого пруда проржавело и начало разваливаться после первой же зимы.