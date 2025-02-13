Groom — сеть салонов по стрижке собак и кошек. О себе говорят, что это крупнейшая сеть в Евро-Азиатском регионе с собственной академией и производством косметики для животных.

Зеленоградская точка находится по адресу Георгиевский проспект, 27к1, работает с 10 до 21, справки по телефону +7-495-134-71-00. Оценка на Яндексе на момент публикации 4,9.

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