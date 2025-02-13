Так ответили 36% участников опроса (всего опросили свыше 2100 человек). При этом 28% из них, кроме вторсырья для синих баков собирает отдельно другие фракции.
Однако некоторые виды мусора ставят в тупик — куда и как его выкидывать?
Куда выбрасывать битое стекло?
В синий контейнер для вторсырья. Перед этим стеклобой обязательно нужно упаковать в коробку или плотный пакет, чтобы никто не поранился.
Можно ли сдавать пластик без маркировки?
Если не знаете, можно ли переработать упаковку, положите её чистой и сухой в синий контейнер для вторсырья — сотрудники сортирочного комплекса сами решат, что с ней делать дальше.
Куда выбрасывать аэрозольные баллончики?
В синий контейнер. Главное условие — баллончик должен быть пустым.
Куда выбрасывать подложи из-под мяса?
Как правило, такие упаковки делают из пластика с маркировкой 5 и 6. Их чистыми и сухими нужно выбрасывать в синий контейнер для вторсырья.
Как выбрасывать бутылки из-под бытовой химии и масла?
Их достаточно плотно закрыть крышкой, чтобы содержимое не вытекало, и отправить в синий контейнер. Мыть такое вторсырье не нужно, это сделают в ходе переработки.
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