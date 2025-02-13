Вот ответы на некоторые вопросы по сортировке

Куда выбрасывать битое стекло?

В синий контейнер для вторсырья. Перед этим стеклобой обязательно нужно упаковать в коробку или плотный пакет, чтобы никто не поранился.

Можно ли сдавать пластик без маркировки?

Если не знаете, можно ли переработать упаковку, положите её чистой и сухой в синий контейнер для вторсырья — сотрудники сортирочного комплекса сами решат, что с ней делать дальше.

Куда выбрасывать аэрозольные баллончики?

В синий контейнер. Главное условие — баллончик должен быть пустым.

Куда выбрасывать подложи из-под мяса?

Как правило, такие упаковки делают из пластика с маркировкой 5 и 6. Их чистыми и сухими нужно выбрасывать в синий контейнер для вторсырья.

Как выбрасывать бутылки из-под бытовой химии и масла?

Их достаточно плотно закрыть крышкой, чтобы содержимое не вытекало, и отправить в синий контейнер. Мыть такое вторсырье не нужно, это сделают в ходе переработки.