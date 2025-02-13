Вчерашнее итоговое собеседование было направлено на проверку коммуникативной компетенции — умении создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации. «Зачёт» по этому собеседованию является допуском к итоговым экзаменам за 9-й класс (ОГЭ).

Вы можете проверить свои силы, выполнив демонстрационный вариант собеседования.

Между тем, 9-классников могут ждать другие изменения. Госдума одобрила в первом чтении проект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации ГИА-9 — для получения документа об основном общем образовании (аттестата) необходимо будет успешно пройти аттестацию только по двум обязательным предметам — русский язык и математика — вместо нынешних четырех. Также предполагается изменить порядок поступления в организации среднего профессионального образования (колледжи). Москва станет одним из пилотных регионов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что целью таких изменений является существенное расширение возможностей получить среднее профессиональное образование.