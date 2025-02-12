«Танцевальный опыт не требуется — оставим заботы, устроим праздник с танцами, играми и фуршетом», — говорят организаторы. Дресс-код: любое нарядное платье/рубашка и брюки, бабочка приветствуется, сменная обувь.

Бал состоится 16 февраля, с 17 до 20 часов на третьем этаже дома причта в храме Александра Невского (улица Александровка, 1А). На бал ждут супружеские пары от 18 до 80 лет, но просят детей по возможности не приводить. Вход по предварительной записи в телеграме/вотсапе по номеру +7-915-159-25-13.

Мероприятие пройдет уже в третий раз. Танцы подбирают таким образом, что достаточно нескольких показов, чтобы выучить схему. Это позволяет как опытным танцорам, так и новичкам получать удовольствие от танца. Но бал — это не только танцы, но и насыщенная программа: с играми, сладкими подарочками, конкурсами, музыкальными номерами, фотозоной и фуршетом.

«Семейный бал — это всегда про любовь, — рассказывали организаторы после предыдущего бала. — Как приятно видеть влюблённые глаза во время лирических танцев и озорные огоньки во время быстрой игривой музыки, наблюдать за стилем танца (у каждой семьи он свой), слышать радостный смех. Хочется верить, что этот воскресный вечер помог нашим гостям отдохнуть от хлопот, выйти на несколько часов из роли родителей, почувствовать себя вновь молодыми и влюблёнными».