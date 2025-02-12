В 2005-м году Тамара Архипова обнаружила у себя на спине какое-то уплотнение. Потом оно разрослось, и стало неудобно спать на левом боку. Но боли не было, поэтому женщина к врачам не спешила.

Только спустя 20 лет на плановой диспансеризации врачи рекомендовали удалить опухоль. Операция прошла под местной анестезией в стационаре кратковременного пребывания зеленоградской больницы.

За 20 минут врач-хирург Марина Толмачёва удалила липому размером с большой грейпфрут и наложила аккуратный внутрикожный шов, который не потребовал снятия в дальнейшем. Результаты исследования показали, что новообразование доброкачественное.

Если вы заметили у себя или своих близких новообразования, не откладывайте визит к врачу,, советуют в департаменте здравоохранения. Своевременная диагностика и лечение помогут избежать осложнений и сохранить качество жизни.