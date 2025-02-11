Район Силино вообще лидирует по «инновационным» способам уборки смерзшегося снега с дорог. Раньше здесь регулярно соскребали наледь ковшами экскаваторов, а префектура после этого «проводила разъяснительную беседу о недопущении подобных ситуаций впредь», но они неизменно повторяются.

Непонятно, почему допускают ситуации, когда корка льда нарастает до такого размера, что её проще убирать ковшом экскаватора или скалывать скребком, портя асфальт, но при этом не применяя ни песок, ни противогололёдный реагент.

Представитель префектуры ответил, что это озелененная территория и здесь нельзя применять реагент — можно только посыпать песком. Почему тогда вместо посыпки песком испортили асфальт, не уточнили.