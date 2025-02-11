«Ужасное качество льда, кататься невозможно, все в дырах и наростах», — жаловались жители на каток у корпуса 403.

На этом катке искусственный лёд, который не должен зависеть от погоды до +10 градусов, но «Жилищник» отвечал, что нужно дождаться -5 градусов, чтобы залить лёд. При этом каток на площади Юности, расположенный в трёхстах метрах, продолжал исправно работать почти всю оттепель.

Наконец, 10 февраля, после существенного похолодания, «Жилищник» отчитался, что лёд залили, сколы, ямы и бугры устранили, каток введен в эксплуатацию (видимо, повторно), а «с ответственными сотрудниками проведена разъяснительная беседа о недопущении впредь подобных нарушений».

Непонятно, что же это было? Сотрудники что-то нарушили и неправильно эксплуатировали оборудование катка? Или всё же тёплая погода не позволяла использовать каток и тогда вопрос к состоянию оборудования по наморозке льда?

Перед началом зимы стало известно о планах по капремонту этого катка. «Выявлен физический износ оборудования и конструкций», — поясняли в префектуре, но отмечали, что до конца зимы он еще послужит. Начать ремонт предполагается после зимы и закончить в мае. Возможно, наморозка искусственного льда на катке уже не работает. Спросили об этом в префектуре — вернемся с ответом.

Новости 4-го микрорайона