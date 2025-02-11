Жительнице Зеленограда Светлане Васильевой передали орден Славы III степени её деда, гвардии ефрейтора Ивана Ильича Васильева.

Иван Васильев родился в 1903 году, в Красную армию был призван 24 июня 1941 года, в боях получил два ранения, в конце войны, в апреле 1945 года, в ходе прорыва вражеской обороны, возглавляя группу бойцов, гвардии ефрейтор Васильев под шквальным артиллерийско-минометным огнем противника вел разведку, был ранен, но не ушел с поля боя до выполнения задачи. За проявленное мужество был награжден орденом Славы III степени, также был отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда».

«Спасибо большое поисковикам за их огромную кропотливую работу, что нашли орден, который много значит для нашей семьи, что смогли связаться с нами. У нас большая семья, у нас с сестрой уже у самих по пять внуков, и, конечно, нам важно знать нашу историю, помнить этот подвиг», — сказала Светлана Васильева.