Новая функция позволяет владельцу узнать о проблеме с его машиной от других пользователей Госуслуг. Например, вы можете сообщить, если задели его машину на парковке, а владельца рядом нет, или если автомобиль неудачно припаркован, или у машины долго горят фары или шумит сигнализация.

Поиск владельца происходит среди пользователей Госуслуг, добавивших информацию о своих авто в личный кабинет. Взаимодействие анонимное и безопасное: отправитель не узнает персональные данные владельца машины и сам останется для владельца анонимным

Чтобы отправить сообщение владельцу машины, в приложении Госуслуги выберите Услуги ? Транспорт Права ? Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства. Затем надо выбрать тип проблемы с автомобилем:

блокирует проезд

произошло ДТП

эвакуируют

срабатывает сигнализация

включены фары

открыто окно

спущено колесо.

После этого введите номер автомобиля. Если владелец найден, сообщение отправится автоматически (вместе с геолокацией). Если нет, вы увидите сообщение «Владелец не найден» (в этом случае советуют проверить корректность введенного номера или позвонить в ГИБДД по единой горячей линии 8-800-222-74-47).

Если владельцем машины является организация, то информация не придёт — на коммерческих авто может быть указан телефон компании, куда можно позвонить и сообщить о проблеме.