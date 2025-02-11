Вот так красиво к 14 февраля украсили вход в фудмол «Станция» на Крюковской площади. Зеленоградские организации готовят специальные акции для пар.

Например, в той же «Станции» в этот день можно съесть две порции пельменей по цене одной, если прийти с парой. А блинная там же предлагает набор «Влюбленный комбо» из двух блинов и двух напитков по специальной цене.

Если вы знаете другие интересные акции на 14 февраля, пишите в комментарии.