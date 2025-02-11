На улице постепенно холодает — к концу недели обещают днем -8, а ночью -11 градусов. Поэтому компания МОЭК, отвечающая за отопление, увеличивает температуру теплоносителя до 107 градусов — это делают заранее из-за естественной инерционности системы теплоснабжения. Кроме того, надо учитывать тепловое расширение металлических стенок труб и прочего оборудования при нагреве.

Но это температура на магистральных трубах — в домах она меньше и корректируется автоматически на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе и на тепловых пунктах — на основании показаний датчика, контроллер регулирует положение клапана, подающего магистральный теплоноситель на теплообменник, который нагревает теплоноситель, циркулирующий внутри дома.

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