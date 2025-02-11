В 2020 году появились два вида мусорных баков — синие для вторсырья, который можно переработать, серые — для остального мусора. В Зеленограде даже раньше.

Из-за этого в три с лишним раза выросло количество извлекаемого из мусора вторсырья. В Москве все отходы отправляют на сортировку, где отбирают полезное вторсырье, но если в 2019 году (до начала программы раздельного сбора отходов) из мусора выбирали 450 тысяч тонн вторсырья, то в 2024-м году уже 1,65 млн тонн — это рекорд.