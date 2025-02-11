По многим московским новостным каналам расходится информация об изменении системы оплаты отопления — якобы с 1 марта платёж будет распределяться не равномерно на 12 месяцев, как это происходит сейчас, а всю сумму придётся оплачивать в те месяцы, когда отопление фактически подаётся.

Однако сведений о том, что эти изменения коснутся Москвы, нет. Сейчас у российских регионов есть право выбирать один из двух способов оплаты отопления: по факту в течение отопительного периода или же равномерно в течение календарного года. В Москве платят равномерно.

Постановление правительства РФ №1176 от 29 августа 2024 года действительно вносит с 1 марта изменения в правила расчета за отопление, но их суть в том, что регионы, где жители платят за отопление по факту, утратят право принимать решение о переходе на равномерный способ оплаты.

Те же регионы, в которых платят за отопление равномерно в течение года (в их числе и Москва), смогут продолжить применение этого способа либо перейти на оплату по факту. То есть Москвы это не касается. О намерении перейти на оплату по факту мэрия ничего не сообщала.

Наоборот, в 2023-м году для Москвы приняли специальный закон, позволяющий корректировать начисление оплаты за тепло таким образом, чтобы избежать скачков суммы платежа из-за чередования тёплых и холодных зим.



