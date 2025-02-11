Предыдущая тотальная проверка оплаты проезда пассажиров автобуса e41 была 6 февраля. Не забывайте, что проезд надо оплачивать на входе в автобус и никак не позже. При прошлых облавах на безбилетников валидаторы переставали работать через несколько минут после выезда из Зеленограда.



В Ховрино автобус не доезжает до конечной остановки метров 50, всех безбилетников загоняют в два автобуса, где им оформляют штраф. Акция проходит при поддержке полиции.



Повторная проверка через неделю после предыдущей неудивительна — такой же метод применяли в прошлом августе.



Как можно валидировать проездной документ прямо на входе в переполненный автобус при небольшом количестве валидаторов, непонятно. Совершенно невозможно сделать это с виртуальной «Тройкой», для оплаты которой нужно отсканировать телефоном QR-код на валидаторе.



Перешлите эту информацию знакомым, чтобы они не забыли оплатить проезд.

После прошлой проверки выяснилось, что безбилетников на автобусе e41 стало в три раза меньше. Департамент транспорта регулярно напоминает, что загруженность маршрута и, следовательно, количество автобусов оценивается по числу оплаченных поездок. Но не только — во всех 400-х автобусах установлены датчики автоматизированной системы мониторинга пассажиропотока (АСМПП). Об этом раньше сообщал дептранс в ответ на запрос «Зеленоград.ру». Значит, оплата проезда — не единственный механизм понять, что автобусы переполнены.