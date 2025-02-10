Пострадали дворы корпусов 605, 623 и 627 — залиты проезды вдоль дома и припаркованные машины. Местные жители подозревают коммунальную технику — говорят, что это гидравлическое масло, которого в обычной машине столько нет.
«Это просто ненормально! Оставила обращение в Жилищнике, — говорит Юлия и просит соседей тоже написать. — Я понимаю, что всем с утра надо было на работу, но я была одна, кто обратился с жалобой».
В «Жилищнике» людям отвечают, что виновата машина, вывозящая мусор (компании МСК-НТ), а целую лужу масла возле 605-го корпуса засыплют (вероятно, песком).
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