Пострадали дворы корпусов 605, 623 и 627 — залиты проезды вдоль дома и припаркованные машины. Местные жители подозревают коммунальную технику — говорят, что это гидравлическое масло, которого в обычной машине столько нет.

«Это просто ненормально! Оставила обращение в Жилищнике, — говорит Юлия и просит соседей тоже написать. — Я понимаю, что всем с утра надо было на работу, но я была одна, кто обратился с жалобой».

В «Жилищнике» людям отвечают, что виновата машина, вывозящая мусор (компании МСК-НТ), а целую лужу масла возле 605-го корпуса засыплют (вероятно, песком).

Новости 6-го микрорайона