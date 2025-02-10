Под деревом лежит пирог, яблоки, хлеб, колосья, рассыпано зерно. «То ли дары березе приносят, то ли отравить кого то пытаются», — говорит местный житель.
Что всё это значит, неизвестно. Следы обрядов с продуктами находят в Зеленограде не впервые. Например, в январе на краю леса в 9-м микрорайоне лежали куски мяса, в них воткнуты церковные свечи, всё это полито водкой и посыпано пшеном. Жители самостоятельно убрали эту жутковатую инсталляцию.
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