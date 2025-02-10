В соревновании приняло участие 60 человек. Каждый делал по пять бросков дротика в мишень. Соревновались командами микрорайонов. В итоге победили команды 16, 19 и 15-го микрорайонов.

Это соревнование — очередной этап спартакиады «Спортивное долголетие». Виды спорта в рамках спартакиады самые разные: до дартса соревновались в домино, следующее будет по настольному теннису.

Организует спартакиаду спортивно-досуговый центр «Фаворит» (справки по телефону 8-499-733-41-44).



