В соревновании приняло участие 60 человек. Каждый делал по пять бросков дротика в мишень. Соревновались командами микрорайонов. В итоге победили команды 16, 19 и 15-го микрорайонов.
Это соревнование — очередной этап спартакиады «Спортивное долголетие». Виды спорта в рамках спартакиады самые разные: до дартса соревновались в домино, следующее будет по настольному теннису.
Организует спартакиаду спортивно-досуговый центр «Фаворит» (справки по телефону 8-499-733-41-44).
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Гинекология 2.0 — медицинский центр «Литех» приглашает пройти обследования женщинам и мужчинам при подготовке к ЭКО Реклама
На уровне глазного института. В зеленоградском детском центре «Прозрение Кидс» ведут приём опытные врачи Реклама
Расчет стоимости вывоза мусор от площади квартиры пытались оспорить в суде. Ничего не получилось Новости
Международный Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП ведет набор на 2025 год — обучение очно или дистанционно Реклама
Фитнес DDX извинился и объяснил запрет на «общение посетителей» и совместные тренировки. В Зеленограде был всего один такой случай Новости
Куски асфальта с недавно залатанной ямы вылетели, а потом были заботливо сложены обратно. Все потому что асфальт укладывали в лужу Новости
Жители затопленного канализацией Голубого пожаловались в Следственный комитет. Администрация тут же пообещала заменить насосы Новости