Новые правила аренды самокатов начнут действовать с нового сезона, то есть уже этой весной. Для аренды самоката нужно будет пройти подтверждение личности через полную учетную запись портала мэрии «мос ру» (MosID). Это позволит исключить доступ к самокатам детей до 18 лет — по статистике прошлого сезона именно дети являются причиной большинства аварий с самокатами. Также станет проще привлекать в ответственности нарушителей ПДД.

При этом уже действует штраф за передачу самоката несовершеннолетнему — его накладывают сами сервисы аренды, он составляет сто тысяч рублей.

Ограничение вступит в силу не сразу — у пользователя будет тестовый период в пять поездок, чтобы успеть пройти верификацию. В течение этого периода будут приходить уведомления с напоминаниями о необходимости пройти верификацию. Если этого не сделать, доступ к сервисам аренды будет ограничен.

Тестовый период оставляет лазейку для нарушения — вероятно, в этом состоит компромисс между мэрией и сервисами проката, которые не соглашались с предварительной верификацией возраста и настаивали, что самокат (в отличие от каршеринга) рассчитан на быстрые поездки: «зарегистрировался и поехал».

Если у вас уже есть неполная учетная запись, её уровень можно повысить до полной, указав в разделе «Личные документы» СНИЛС и подтвердив личность через учетную запись на Госуслугах или в банковских приложениях Сбера, Т-банка, ВТБ или Альфы. Другой вариант повысить уровень учетной записи — прийти в любой МФЦ «Мои документы» с паспортом и номером СНИЛС.

Это прекрасная новость — о необходимости обязать сервисы проката контролировать возраст арендаторов, «Зеленоград.ру» писал весь прошлый год. Соответствующую петицию подписало почти две тысячи человек. Благодарим департамент транспорта и сервисы проката, что прислушались к мнению горожан!



