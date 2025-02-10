«Как у Гоголя — к нам едет ревизор», «Поразительная концентрация сотрудников „Жилищника“ образовалась», «Подмели все, расчесали газоны и кусты, ветки в мусорку отнесли», «Вычистили всё, даже накопившуюся помойку вдоль края леса напротив детсада», — смеялись в чате 12-го микрорайона и делились фотографиями.
Такую же картину наблюдали и в других районах. Например, в 5-м накануне обхода тщательно очистили дорожку, которая после ремонта труб была завалена грязью до такой степени, что ходить было сложно.
В общем, сложилась неплохая практика, если иначе организовать стабильную работу не получается. Тем более, маршруты обходов постоянно меняются — со временем так весь город и очистят.
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