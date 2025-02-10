Ничейный лесной массив площадью более 11 гектар находится к югу от микрорайона — между Кутузовским шоссе и корпусом 2315. Там хотят проложить дорожки, поставить скамейки, очистить лес от поваленных деревьев, которых сейчас очень много. Но для начала префектура должна определить, кто будет отвечать за эту территорию, и разработать ее паспорт — тогда можно будет подумать о проекте благоустройства и его финансировании.

Управа еще в 2022 году направляла запрос в департамент природопользования по поводу передачи участка на баланс «Жилищника» и его благоустройства. Ведомство ответило, что участок не в их ведении — однако это часть природного комплекса и при разработке проекта благоустройства потребуется соблюсти целый ряд ограничений: сохранить площадь озеленения, состав растительности, соблюсти нормативные расстояния до деревьев при прокладке инженерных сетей и дорожек и т. д. А для этого прежде всего нужно провести «инвентаризацию» территории, ее экологическое обследование, составить дендроплан с перечнем насаждений и прочую документацию.

Заняться благоустройством этого лесопарка планируется ориентировочно в 2028 году, сообщили в управе Крюково. Но уже сейчас, не дожидаясь оформления документов, управа и «Жилищник» регулярно занимаются удалением сухостойных и аварийных, а некоторые поваленные деревья оставляют для перегнивания, если они не мешают проходу.