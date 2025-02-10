В меню:
- хот-доги (220-340)
- пицца (580-650)
- итальянские сендвичи
- супы: гороховый, тыквенный, рассольник, борщ (200)
- завтраки омлет, овсянная, рисовая, пшенная каши (200), сырники (310)
- выпечка и десерты
- кофе (100% арабика), чай, морсы
Есть доставка.
В пекарне говорят, что работают в формате fast casual, оптимально сочетая скорость, качество и вкус, готовят из натуральных продуктов российских поставщиков, а качество производства обеспечивают по стандартам ХАССП.
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