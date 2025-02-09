Здание на Центральном проспекте загорелась в субботу вечером. Похоже, горела вентиляционная труба. В ресторанах такие пожары не редкость, когда систему вытяжной вентиляции плохо очищают от легковоспламеняющихся отложений. Что было причиной пожара в этот раз, пока неизвестно. О пострадавших не сообщается.
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