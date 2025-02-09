Три дня назад мы писали, как люди, живущие возле комплекса по переработке отходов КПО «Нева», жалуются на невыносимую вонь, а местные чиновники приехали на проверку и ничего не учуяли. Но внезапно те же чиновники заявили, что установят на КПО систему активной дегазации.

«Она избавит он неприятного запаха и снизит воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили на встрече местных жителей (на фото), администрации городского округа и руководства комплекса». Проект по дегазации планируют внедрить на КПО «Нева» в течение нескольких месяцев, а пока вонючий участок будут пересыпать грунтом, чтобы временно снизить запах.

Встреча с местными жителями прошла на самом предприятии — вероятно, отрицать очевидную проблему было бесполезно.

До Зеленограда, который находится примерно в девяти километрах от КПО «Нева» запах не долетает, но уже в трёх километрах иногда пахнет ощутимо — например, на Пятницком шоссе на участке от ЦКАД до Лыткино.