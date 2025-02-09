Производственные линии второй очереди завода на площадке «Алабушево» занимают около 5 тысяч кв. метров. Здесь смогут работать около 550 человек, сообщили в мэрии. Первую очередь завода открыли два года назад. Теперь общая площадь чистых производственных помещений «Велфарм-М» составляет около 15 тысяч кв. метров.

По контрактам с мэрией, «Велфарм-М» должно производить и поставлять в медицинские учреждения Москвы препараты для лечения кардиологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний, а также противоглаукомные, противоопухолевые, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики — всего по 63 международным непатентованным наименованиям.

Площадка «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» стала основным местом размещения новых фармацевтических компаний. В мэрии уверены, что Зеленоград станет одним из крупнейших центров фармацевтической промышленности.



