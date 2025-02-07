ДТП произошло в пятницу рано утром между Брёхово и Баранцево, возле поворота к отелю «Тропикана». Есть ли пострадавшие, точно неизвестно.

Тросовые ограждения — спорное решение. У них много плюсов, в первую очередь дешевизна установки и обслуживания, но есть и серьёзные минусы: малая заметность в темноте, не выдерживает большой вес, травмоопасность для мотоциклистов и другие.