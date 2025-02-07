Места сбора и маршруты — в группах микрорайонов:
8 февраля, начало в 10:00.
Такие встречи теперь проводят каждую субботу. Присылайте в свою управу предложения по маршруту следующих обходов.
Организация этих встреч постепенно улучшается — маршруты следующих обходов публикуют заранее, но теперь надо публиковать протоколы встреч, чтобы все жители понимали, какие проблемы взяты в работу.
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