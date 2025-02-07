Места сбора и маршруты — в группах микрорайонов:

8 февраля, начало в 10:00.

Такие встречи теперь проводят каждую субботу. Присылайте в свою управу предложения по маршруту следующих обходов.

Организация этих встреч постепенно улучшается — маршруты следующих обходов публикуют заранее, но теперь надо публиковать протоколы встреч, чтобы все жители понимали, какие проблемы взяты в работу.