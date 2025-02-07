Софья Дорофеева после окончания стажировки получит право управлять скоростным поездом «Сапсан», курсирующим между Москвой и Питером (с остановкой в Зеленограде).

«Первая в истории российских железных дорог женщина-машинист электропоезда прошла обучение в учебном центре Дирекции скоростного сообщения получила сертификат на право управления высокоскоростными поездами „Сапсан“ в качестве помощника машиниста», — сообщили в РЖД.

Женщинам разрешили работать машинистами поездов с 2021 года — эта профессия была исключена из перечня работ с вредными или опасными условиями труда, где ограничено применение труда женщин. Тогда же женщины-машинисты появились в московском метро, тогда же Дорофеева стала работать помощником машиниста электропоездов в депо Домодедово.

«Я могу до бесконечности совершенствоваться, но считаю, что машинист из меня получился хороший», сказала Дорофеева. Она ведет телеграм-канал «Поезда для Софы» и выпускает железнодорожный мерч — наклейки, открытки значки (@drofaaaa).