Безбилетников на автобусе e41 стало в три раза меньше. Станет ли теперь больше автобусов — большой вопрос 07.02.2025 ZELENOGRAD.RU

211 «зайцев» нашли среди пассажиров автобуса-экспресса от Зеленограда до метро «Ховрино» в результате облавы в среду утром. Контролеры при поддержке полиции проверили проездные документы у 2600 пассажиров.

Таким образом, доля безбилетников составила всего 8% — в среднем меньше пяти человек на проверенный автобус, что совсем немного с учетом утренней загруженности автобусов е41. Возможно, на результаты проверки повлияло то, что многие пассажиры знали про облаву заранее — «Зеленоград.ру» написал о ней в семь утра, когда большинство пассажиров ещё не начало поездку.

Однако разница в числе безбилетников по сравнению с прошлой проверкой, которая была в начале августа, всё равно значительная. По сравнению с ней, число безбилетников снизилось на 50%, а число проверенных билетов выросло на 46%. Таким образом, доля «зайцев» среди проверенных пассажиров при прошлой облаве составила почти 23% — а сейчас в три раза меньше, только восемь процентов.

Первая подобная проверка прошла в октябре 2023 года и уже с тех пор наметилась тенденция — число безбилетников снижается (при этом число проверенных пассажиров растёт, то есть данные становятся достоверней). В мэрии считают, что причина в росте культуры оплаты проезда, хотя, возможно, снижается эффективность таких облав — большинство пассажиров может узнать о них заранее.

Как бы там ни было, данные о результатах проверок опровергают тезис, что большинство пассажиров не оплачивают проезд. А если так сильно растёт культура оплаты проезда, то логично было бы ждать увеличения числа автобусов e41 в часы пик, чтобы люди, оплачивая проезд, не ехали как сельди в бочке. Тем более, департамент транспорта сам утверждает, что «анализирует нагрузки [на автобусы] через количество валидаций».

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