В этом году запланировано отремонтировать 340 подъездов — почти все в домах, которыми управляет «Жилищник». В некоторых ремонт уже начался, но полный список появился только сейчас





микрорайон 3:

корпуса 301А (подъезды 1, 2, 3, 4, 5), 301Б (подъезды 1, 2, 3, 4, 5), 302А (подъезды 1, 2, 3, 4, 5), подъезды 302Б (1, 2, 3, 4, 5), 330 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6), 360 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)





микрорайон 4:

Березовая аллея, д. 2, д. 3, корпуса 415, 416, 422, 425, 426, 427, 428, 429, 161 (все — по 1 подъезду), 409 (подъезды 1, 2, 3, 4), 410 (подъезды 1, 2, 3, 4), 424А (подъезды 1, 2, 3, 4), 424Б (подъезды 1, 2, 3, 4), 424В (1, 2, 3, 4), 432 (подъезды 1, 2, 3, 4), 433 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), 441 (подъезды 1, 2, 3, 4), 442 (подъезды 1, 2, 3, 4), 457 (подъезды 1, 2, 3), 458(подъезды 1, 2, 3).





микрорайон 5:

526 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5), 531 (подъезд 1), 608 (подъезды 1, 2, 3), 613 (подъезды 1, 2, 3), 614 (подъезды 1, 2, 3), 616 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5)





микрорайон 8:

корпуса 841 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 842 (подъезды 1, 2, 3, 4), 847 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)





микрорайон 9:

902(подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), 902А (подъезды 1, 2, 3, 4), 904 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 909 (подъезды 1, 2)





микрорайон 10:

корпуса 1005 (подъезды 1, 2), 1013 (подъезд 1), 1014 (подъезд 1)





микрорайон 11:

1107 (подъезд 1), 1108 (подъезд 1), 1136 (подъезд 1), 1129 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)





микрорайон 12:

1205 (подъезды 1, 2, 3, 4), 1206 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 1207 (подъезды 1, 2, 3, 4), 1208 (подъезды 1, 2, 3)





микрорайон 14:

1425 (подъезды 1, 2, 3), 1430 (подъезды 1, 2, 3, 4), 1431 (подъезды 1, 2, 3), 1435 (подъезды 1, 2, 3), 1436 (подъезды 1, 2, 3, 4), 1437 (подъезды 1, 2, 3), 1438 (подъезды 1, 2, 3), 1459 (подъезды 1, 2, 3), 1462 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)





? микрорайон 15:

1505 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5), 1524 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5), 1535 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5)





? микрорайон 16:

1601 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6), 1602 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5), 1643 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), 1645 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)





микрорайон 18:

1808 (подъезд 1), 1809 (подъезды 1, 2, 3), 1810 (подъезды 1, 2, 3, 4), 1820 (подъезды 1, 2, 3, 4), 1824 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)





микрорайон 20:

2003 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6), 2008 (подъезды 1, 2, 3, 4), 2010 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 2014 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6), 2016 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6), 2018 (подъезды 1, 2, 3)





микрорайон 23:

2305Б (подъезд 1), 2307А (подъезд 1), 2307Б (подъезд 1), 2315А (подъезд 1). Всего 147 подъездов в 31 доме.





Работы проводит управляющая компания «Жилищник» (8-499-734-25-21), контроль осуществляет префектура (8-495-957-75-58), а если там не помогли, обращайтесь в Жилищную инспекцию