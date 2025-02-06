Затруднение проезда пожарно-спасательной техники внутри дворов из-за неправильной парковки личных авто — самая актуальная проблема. Для ее решения сотрудники МЧС планируют проводить совместные рейды с работниками УВД с целью эвакуации таких автомобилей, сообщил начальник зеленоградского управления МЧС Сергей Мусаелян.

Где, когда и как будут проводить такую эвакуацию, пока неизвестно — это просто планы МЧС на 2025 год

Зеленоградские пожарные раньше просили оставлять место для проезда во дворах и не парковаться на площадках возле гидрантов, иначе им приходится идти пешком с тяжелым оборудованием — это замедляет начало тушения пожара в вашем же доме

В поисково-спасательном отряде 214 просили парковаться в установленных местах, прижиматься как можно ближе к бордюрам, или, в крайнем случае оставлять на машине номер мобильного телефона. И ни в коем случае не парковать автомобили на местах, отведенных для стоянки пожарных машин и вблизи пожарных гидрантов/

В 2014-м году на пожаре погиб ребенок — пожарные винили тогда припаркованные машины и газонные ограждения. В 2020-м году водитель автолестницы также не смог сразу подъехать к нужному месту из-за плотно припаркованных во дворе автомобилей. Местные жители и сотрудники полиции вручную передвинули три машины, чтобы освободить проезд для спецтехники, но один человек погиб