В ассортименте: наборы наклеек, обложки для паспорта, шопперы, носки, открытки с зеленоградской тематикой и уникальными принтами — отличные подарки себе и всем, кто любит Зеленоград. Вся прибыль от продажи идёт на работу редакции «Зеленоград.ру».



Игровая комната «Игрушечная» работает ежедневно с 10 до 21 часа по адресу Георгиевский проспект 33Ак2