«Обеспечить возможность предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства, реконструкции зданий и сооружений, в которых размещаются приюты для животных», — говорится в поручении президентаЭта инициатива стала результатом предложения президента зеленоградского фонда «Ника» Веры Митиной, о котором она рассказала президенту Путину на встрече с волонтерами — участниками форума и премии «МыВместе».

Эта встреча стала возможной благодаря победе проекта фонда «Ника» в этой премии — в народном голосовании он набрал более 10 тысяч голосов. После нашей публикации o проекте, многие наши читатели проголосовали за него. Спасибо за участие.