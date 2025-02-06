Большую пешеходную зону от Московского проспекта до аллеи Лесные Пруды внутри 6-го микрорайона, будут благоустраивать в этом году. Глава управы рассказал детали 06.02.2025 ZELENOGRAD.RU
«В планах на 2025 год проект, который сейчас обсуждается — благоустройство „пешеходной артерии“ 6-го микрорайона, начиная от пешеходного перехода через Московский проспект и магазина „Чижик“ (напротив „Флейты“). Это долгожданный для нас проект, по которому скопилось очень много вопросов и пожеланий жителей», — рассказал глава управы Игорь Костин в интервью «Зеленоград сегодня».

На пешеходной зоне обновят дорожное покрытие, плитку заменят на асфальт.

От корпуса 606 дорога идёт вниз со значительным уклоном, на котором зимой появляется наледь. «Этот спуск нужно сделать комфортным для пожилых жителей, маломобильных жителей, для мам с колясками и просто пешеходов — так обыграть уклон, чтобы он стал более пологим», отметил Костин.

Спуск к Московскому проспекту и переходу тоже довольно крутой, а перед лестницей — маленькая площадка, на которой тяжело с детскими колясками, особенно зимой. Эту площадку планируется расширить, лестница тоже поменяет угол в процессе ремонта.

«Поддержка жителей у нас есть, и хочется выполнить все обещания, хотя бы постепенно», — заявил Костин.

Это благоустройство анонсировали еще прошлым летом. Проект и сметы предполагалось разработать к концу года. Судя по всему, они еще не утверждены окончательно — спросим об этом управу.

А пока всё еще можно отправлять пожелания по поводу этого благоустройства в электронную приемную управы.

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