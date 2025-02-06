«В планах на 2025 год проект, который сейчас обсуждается — благоустройство „пешеходной артерии“ 6-го микрорайона, начиная от пешеходного перехода через Московский проспект и магазина „Чижик“ (напротив „Флейты“). Это долгожданный для нас проект, по которому скопилось очень много вопросов и пожеланий жителей», — рассказал глава управы Игорь Костин в интервью «Зеленоград сегодня».

На пешеходной зоне обновят дорожное покрытие, плитку заменят на асфальт.

От корпуса 606 дорога идёт вниз со значительным уклоном, на котором зимой появляется наледь. «Этот спуск нужно сделать комфортным для пожилых жителей, маломобильных жителей, для мам с колясками и просто пешеходов — так обыграть уклон, чтобы он стал более пологим», отметил Костин.