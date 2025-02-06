Приглашение появилось на сайте совета муниципальных депутатов района Савёлки (3, 5, 6, 7 микрорайоны). Речь идёт о заседаниях, на которых депутаты будут выслушивать отчеты различных городских организаций:





11 февраля — главы управы Игоря Костина, руководителя ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» Вардана Карпова (ответственного за содержание автодорог и лесопарков), а также руководителя МФЦ района Натальи Дягилевой. 18 марта — руководителя горбольницы им. Кончаловского и руководителя ГБУ «Мой социальный помощник».





Найти такие приглашения на сайтах других зеленоградских муниципалитетов не удалось. Предварительной регистрации, похоже, не требуется, поэтому непонятно, что будут делать, если вдруг придет много людей — помещение для заседаний совсем небольшое. Телефоны для справок: 8-499-735-33-60, 8-499-734-11-81.Вообще-то, по московскому закону «Об организации местного самоуправления», на заседаниях депутатов вправе жители района (статья 12, пункт 12). Однако на практике в некоторых районах это право пытаются ограничить на основании регламента, требуя от жителей письменных заявок (иногда за несколько дней) и объяснений, зачем им надо быть на заседании.Очередные выборы районных депутатов пройдут в 2026-м году.