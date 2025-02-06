«В 2023-м году в полицию обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о краже. По ее словам, недалеко от кафе в районе корпуса 1215 в Зеленограде неизвестный, воспользовавшись тем, что она отвлеклась, похитил ее сумку, в которой находились личные вещи, документы и банковские карты», — сообщает полиция.

Впоследствии злоумышленник потратил с карт примерно 26 тысяч рублей на покупки в продуктовых магазинах.

Только сейчас, «в результате оперативно-розыскных мероприятий», полиция задержала 35-летнего подозреваемого. С него взяли подписку о невыезде и возбудили уголовные дела о краже (ч.2,3 статьи 158 УК). Как следователи вышли на подозреваемого спустя столько времени и был ли вор «серийным», не уточняется (а жаль).

Кражи в Москве становятся всё более редкими — растёт их раскрываемость и снижается количество. За прошлый год краж стало меньше на 16% (при общем снижении числа преступлений на два процента)