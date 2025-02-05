«Мы наблюдаем большой рост преступлений, случаев телефонного мошенничества. Общее их количество достигло почти половины от всех преступлений, совершаемых в столице», — сказал прокурор Москвы, отчитываясь об итогах 2024 года.

Несколькими днями раньше об этом говорил начальник московской полиции: «Одним из приоритетов деятельности полиции в 2024 году стала борьба с преступлениями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые все еще продолжают сохранять тенденцию к росту. Их количество составило практически половину от всех уголовно наказуемых деяний».

Мэр Собянин отметил, что решение проблемы цифрового мошенничества требует совместных усилий правоохранительных органов и городских властей. Что именно будут делать, никто не уточнил.