После жалоб жителей на вонь, солнечногорские чиновники проверили мусорный комплекс. И ничего не унюхали 05.02.2025 ZELENOGRAD.RU

Комплекс по переработке отходов КПО «Нева» находится в районе Поварово, недалеко от Зеленограда. Жалобы на вонь продолжаются уже давно. «КПО травит всё в округе, каждый день стоит вонь свалочного газа, дети плачут, не понимая почему першит горло, старики не могут вечером посидеть на свежем воздухе», пишет одна из местных жительниц.

Автор свежей петиции, которую за день подписали более 500 человек, считает, что в КПО отсутствует система дегазации:

«Чаша захоронения завалена мусором вперемешку с белыми негерметичными тюками отходов, с птицами кружащими над помойкой. В цеху компостирования горы мусора ждущего переработку, но тот мусор, который не дожидается, вываливается прямиком в чашу захоронения, а из дыр внизу забора вся вонь и пенная жижа уходит в лес», пишет Ирина Шепталова.

Она утверждает, что в их посёлки приезжают «нюхачи», фиксируют запах, отправляют кому-то смс и уезжают. А люди продолжают задыхаться. Жалобы, подписи — ничего не помогает. Жители поселков требуют срочно установить систем дегазации.

На днях в КПО приехали очередные «нюхачи» — два заместителя главы солнечногорской администрации. Они ознакомилась с работой предприятия, посмотрели данные датчиков состояния воздуха, подтверждающие отсутствие превышений вредных веществ в воздухе за последний месяц, и уехали, пообещав регулярно проводить подобные проверки. Общались ли они с местными жителями, неизвестно.

Проблема в самом «измерении» запаха. Плохой запах, который ощущает человек — это «букет» запахов нескольких загрязняющих веществ. А для отчётов контролируют каждое это вещество в отдельности. Вот и получается, что по каждому отдельному веществу предельно допустимые концентрации (ПДК) не превышены, а вонь есть.

Чтобы начать решать проблему, нужно перейти на контроль не множества загрязняющих веществ по отдельности, а измерять так называемую «единицу запаха» — грубо говоря, то количество пахнущих веществ в пробе воздуха, которое обычные люди могут унюхать. Действующие нормативы, технологии, приказы и госты позволяют и даже рекомендуют применять такие методики. Но этого не делают.

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