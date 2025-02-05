Комплекс по переработке отходов КПО «Нева» находится в районе Поварово, недалеко от Зеленограда. Жалобы на вонь продолжаются уже давно. «КПО травит всё в округе, каждый день стоит вонь свалочного газа, дети плачут, не понимая почему першит горло, старики не могут вечером посидеть на свежем воздухе», пишет одна из местных жительниц.

Автор свежей петиции, которую за день подписали более 500 человек, считает, что в КПО отсутствует система дегазации:

«Чаша захоронения завалена мусором вперемешку с белыми негерметичными тюками отходов, с птицами кружащими над помойкой. В цеху компостирования горы мусора ждущего переработку, но тот мусор, который не дожидается, вываливается прямиком в чашу захоронения, а из дыр внизу забора вся вонь и пенная жижа уходит в лес», пишет Ирина Шепталова.

Она утверждает, что в их посёлки приезжают «нюхачи», фиксируют запах, отправляют кому-то смс и уезжают. А люди продолжают задыхаться. Жалобы, подписи — ничего не помогает. Жители поселков требуют срочно установить систем дегазации.