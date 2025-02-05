После преобразования зеленоградских охраняемых природных территорий (ООПТ) в особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ) с более низким охранным статусом, мы решили проверить, действительно ли в лесопарке теперь могут появиться нужные пешеходные дорожки, которые раньше мешал сделать статус ООПТ.

Для теста взяли давнюю проблему с тропинкой между 9, 4 и 12 микрорайонами, на которой сотни жители вынуждены годами месить грязь, потому что дачный поселок «Трамвай» закрыл забором проход по улице Рабочей. Раньше префектура отказывалась обустроить эту тропу потому что она находится на охраняемой территории лесопарка.

Казалось бы, с новым охранным статусом (ООЗТ), позволяющим строить через лесопарк даже автодороги, сделать твёрдое покрытие станет возможно. Но не тут-то было.

Заместитель префекта Олег Панин сообщил «Зеленоград.ру», что:

постановление 2020-го года о создании ООПТ не отменено

участок с тропинкой находится возле реки Сходня и относится к «зоне охраняемого ландшафта», на которой запрещено строительство дорожно-тропиночной сети

Таким образом, по мнению префектуры получается, что прежний охранный статус ООПТ продолжает действовать. Даже больше — лесопарк сейчас одновременно является и ООПТ, и ООЗТ. Выясним, как такое может быть и вернемся с ответом.

Любопытно ещё, что забор ДНТ «Трамвай», стоящий фактически в лесу, формально находится на границе «зоны охраняемого ландшафта», но ландшафт, по мнению чиновников, не портит. Жителям предлагают по-прежнему ходить по грязи.