Раньше эта стоянка была платной, но когда её открыли для всех желающих, убрав охрану и ограждение, она перестала быть интересной местным жителям и стояла почти пустой. Но последнее время её облюбовали фуры (на фото — ситуация месяц назад).

«Не менее десяти трейлеров на стоянке, с одного что-то то ли перегружали, то ли считали, то ли выгружали. Учитывая сегодняшнюю обстановку, стоянка с неизвестно чем загруженными машинами почти в центре города, неприемлема», жалуется местная жительница.

После этого управа заметила проблему — и попросила полицию проверить грузовики «на предмет антитеррористической безопасности и правомерности парковки на рассматриваемой территории».

Впрочем, похоже, пока здесь нет запрета парковаться грузовикам. Но такое ограничение может появиться — этот вопрос обсудят на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Обычно они проходят раз в квартал, значит решение станет известно до конца марта.