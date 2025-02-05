Об этой проблеме «Зеленоград.ру» рассказывал ещё в ноябре — сразу после открытия детской поликлиники после ремонта. Отремонтированное здание огородили, а калитки в заборе со стороны корпуса 1522 выходят прямо на дворовой проезд (на карте отмечен красной линией). Ухудшает ситуацию, что через территорию поликлиники удобно ходить к автобусной остановке и пешеходному переходу.

Теперь в префектуре решили установить в проезде искусственную дорожную неровность «для принудительного снижения скорости» машин. Когда точно их установят, неизвестно, но в этом году. Сколько будет «лежачих полицейских» тоже неизвестно — нужно минимум два.

Этим решением чиновники фактически признают, что знак «Жилая зона», ограничивающий скорость до 20 км/ч, сам по себе работает плохо. А кроме того, установленный забор снизил видимость для водителей и пешеходов.

Помог бы ещё тротуар со стороны здания поликлиники, но сделать его невозможно «в виду отсутствия свободных территорий», сказали в префектуре. А где же свободные территории? На них стоит новый забор.

При этом требования, которые раньше обязывали огораживать учреждения здравоохранения, сейчас уже не действуют. Почему новые поликлиники продолжают огораживать, непонятно.

Если вы хотите следить за этой темой и при необходимости помочь в решении этой проблемы, вступайте в ветку «Заборы мешают» в нашем чате «Сделаем Зеленоград снова зелёным» — там собираются люди, которым важно решение этой проблемы.

