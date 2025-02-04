Владимир Алферов и Дмитрий Королев из «НИИ молекулярной электроники» (НИИМЭ) получили премию за разработку программной и аппаратной части микроконтроллера NE501CD+, которые обеспечивают криптографически защищенный протокол для транспортных карт. К примеру, «Тройки» с этим чипом производят на «Микроне» с лета прошлого года.

Премия правительства Москвы вручается за выдающиеся результаты фундаментальных и прикладных исследований. Претендовать на неё могут московские учёные в возрасте до 35 лет, доктора наук — до 40. По сравнению с предыдущим годом размер премии увеличили в два раза — с 2 до 4 млн рублей.

На конкурс было подано много заявок — 1332. Лауреатами стали 78 исследователей, разработки которых уже зарекомендовали себя на практике.

Кроме того, при мэрии создали Совет молодых учёных, в который вошли 70 лауреатов премии — они консультируют московский департамент образования и науки и занимаются просветительской работой.