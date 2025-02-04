«Нужно того, кто это начертил, посадить в инвалидное кресло, а представителя „Жилищника“ попросить скатить этого человека вниз, а потом поднять вверх. Там пандус в таком виде вообще не нужен. Теперь и по лестнице не пройд?шь, — пишет Елена в телеграм-чате района. — Я знаю, каково ездить с инвалидной коляской и возмущена до глубины души».

«У меня отец-инвалид по этой лестнице десять лет без проблем спускался с двумя костылями и на протезе. Теперь ни за что в жизни не сможет там пройти. А если сядет на инвалидную коляску, улетит вниз по этим рельсам!» — добавляет Юлия.

Рельсы пандуса не врезаны в ступени, как это часто делают, а лежат сверху. Соседи обсуждают, что с детской коляской по новому пандусу тоже не проехать. Кроме того, рельсы будут мешать чистить снег. Предлагают даже скинуться, нанять сварщика и демонтировать рельсы.