В финале ремонта лестницы у корпуса 1003 (который и так задержался из-за ошибки в смете) на неё смонтировали пандус — металлические рельсы, которые теперь мешают пешеходам и непригодны для колясок. Оказывается, жители собрали подписи против пандуса, а подрядчик не хотел его ставить, но в управе настояли.
«Нужно того, кто это начертил, посадить в инвалидное кресло, а представителя „Жилищника“ попросить скатить этого человека вниз, а потом поднять вверх. Там пандус в таком виде вообще не нужен. Теперь и по лестнице не пройд?шь, — пишет Елена в телеграм-чате района. — Я знаю, каково ездить с инвалидной коляской и возмущена до глубины души».
«У меня отец-инвалид по этой лестнице десять лет без проблем спускался с двумя костылями и на протезе. Теперь ни за что в жизни не сможет там пройти. А если сядет на инвалидную коляску, улетит вниз по этим рельсам!» — добавляет Юлия.
Рельсы пандуса не врезаны в ступени, как это часто делают, а лежат сверху. Соседи обсуждают, что с детской коляской по новому пандусу тоже не проехать. Кроме того, рельсы будут мешать чистить снег. Предлагают даже скинуться, нанять сварщика и демонтировать рельсы.
Подрядчик тоже удивился параметрам пандуса, которые задал заказчик — «Жилищник».
"Мы не хотели делать эти пандусы, — рассказал Владимир Угольков «Зеленоград.ру». — Я даже попросил инженера заказчика дать подписанную схему в подтверждение (на фото). По этому чертежу между рельсами 60 см, мы обычно делаем 45 см. Но заказчик настаивал. Жители тоже были против, но в управе сказали, что с этим они сами разберутся".
Жителям корпуса 1003 заранее стали известно про пандусы, и они составили коллективное обращение в управу с просьбой пересмотреть решение. Такой пандус будет мешать всем, от детей до пенсионеров, и сделает лестницы небезопасными. Для подъема и спуска велосипедов или колясок угол наклона слишком крутой. Под обращением подписались 38 человек.
Редакция «Зеленоград.ру» спросит управу, что они думают делать и вернется с ответом.