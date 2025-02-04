«Отваливаются куски кирпичей и падают на тротуар, возле дома, в кусты. Мимо дети ходят в школу, да не только дети, но и взрослые», «Каждый год этот отстрел кирпича, долетает аж до дорожки пешеходной. Сама слышала и видела не раз как мимо пролетало. А там такие острые края — убить может или скальп снять», жалуются местные жители на портал «Наш город» и в чат района.
«Жилищник» провел обследование и альпработы по устранению повреждений участков фасадов («обстукивание»). А ещё оценили объем и сложность будущего ремонта — зимой его проводить нельзя, нужны капитальные работы и закупка материалов. Так что ремонт выполнят до 31 мая. Пока участок под аварийными домами огородили сигнальной лентой.
А на весну-лето запланированы «дополнительная очистка фасадов от повреждений, укрепление (пропитка) поврежденных мест специальным составом, герметизация поврежденных элементов отделочного кирпича для защиты от повторного отстрела или растрескивания».
Проблема с фасадами у этих домов не новая, но сами корпуса относительно новые — построены 15-20 лет назад в рамках сноса «хрущевок». В прошлом году аварийное состояние кирпичной облицовки фиксировали и на этих, и на соседних корпусах — 117, 118, 120, 125, 126. Весной 2024 года и на них, и на башнях 130А,Б уже проводили точно такие же работы. Результат ремонта можно видеть на нынешних фотографиях