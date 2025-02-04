«Отваливаются куски кирпичей и падают на тротуар, возле дома, в кусты. Мимо дети ходят в школу, да не только дети, но и взрослые», «Каждый год этот отстрел кирпича, долетает аж до дорожки пешеходной. Сама слышала и видела не раз как мимо пролетало. А там такие острые края — убить может или скальп снять», жалуются местные жители на портал «Наш город» и в чат района.

«Жилищник» провел обследование и альпработы по устранению повреждений участков фасадов («обстукивание»). А ещё оценили объем и сложность будущего ремонта — зимой его проводить нельзя, нужны капитальные работы и закупка материалов. Так что ремонт выполнят до 31 мая. Пока участок под аварийными домами огородили сигнальной лентой.